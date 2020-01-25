Manisa, Elazığ için seferber oldu - Son Dakika
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Manisa, Elazığ için seferber oldu

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından hızla harekete geçerek, deprem bölgesine yardım eli uzatmak için seferber oldu.

Manisa, Elazığ için seferber oldu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından hızla harekete geçerek, deprem bölgesine yardım eli uzatmak için seferber oldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ depreminin ardından yara sarmak için hızla harekete geçti. Deprem bölgesine bebek bakım seti, battaniye, bot, mont ve ayakkabıdan oluşan ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra erzak yardımı da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kamyonlara yüklenerek Elazığ ve depremin merkez üssü olan Sivrice'ye doğru hızla yola çıktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletirken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının seferber edileceğini söyledi.


Depremin meydana geldiği 20.55 sularında haberi alır almaz hızla Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtiklerini belirten Başkan Cengiz Ergün, "Elazığ'da meydana gelen ve resmi rakamlara göre 22 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1031 vatandaşımızın yaralandığı acı bir afeti ülkece yaşadık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Deprem haberini alır almaz hemen ekiplerimizi harekete geçirerek, bebek bakım seti, battaniye, bot, mont ve ayakkabıdan oluşan ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra erzak yardımımız da Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce kamyonlara yüklenerek Elazığ ve depremin merkez üssü olan Sivrice'ye doğru deprem gecesi yola çıktı. Elazığlı kardeşlerimizin ve devletimizin yanındayız. Bir kez daha Elazığ'a ve ülkemize geçmiş olsun diyorum" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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