Manisa elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı - Son Dakika
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Manisa elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı

7 saat önce

Elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandıMANİSA'nın Kula ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Gökçeören Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Fevzi Erim (46), yönetimindeki 35 AJ 7094 plakalı otomobilin toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrulurken, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Erim, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Erim'i kurtardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Erim, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erim, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı

Gökçeören, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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