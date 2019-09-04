Son Dakika Haberleri: Manisa elektrik tellerinden çıkan yangın ağaçları yaktı
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Manisa elektrik tellerinden çıkan yangın ağaçları yaktı

4 saat önce

Elektrik tellerinden çıkan yangın ağaçları yaktıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden çıkan yangın, çam ağaçlarına zarar verdi.

Elektrik tellerinden çıkan yangın ağaçları yaktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden çıkan yangın, çam ağaçlarına zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı Yolu Caddesi kenarındaki çam ağaçları, dün (salı) saat 21.00 sıralarında yanmaya başladı. İlk belirlemelere göre elektrik direğindeki tellerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangını görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın yerine yakın bir düğün salonundaki davetliler ise tedirgin oldu. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ağaçların dışında çiftçi Alparslan Ertaş'a ait ilaçlama makinesi de yangında zarar gördü.

İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı Orhan Kaya, ağaçların elektrik tellerine çok yakın olduğunu belirterek, önlem alınması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:24 Kaynak: DHA
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