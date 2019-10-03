Manisa-elektrikli bisiklet taksi ile çarpıştı 2 çocuk yaralı

Elektrikli bisiklet taksi ile çarpıştı 2 çocuk yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta taksi ile çarpışan elektrikli bisikletin 12 yaşındaki sürücüsü Samet Turgut ile arkasında oturan komşularının 6 yaşındaki kızı Hatice Örücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Turan Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Erbiçer (49) yönetimindeki 45 T 9457 plakalı taksi ile Samet Turgut yönetimindeki elektrikli bisiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletten düşen Turgut ile arkasında oturan, komşularının kızı Hatice Örücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı iki çocuk, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuğun, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Taksi şoförü Erbiçer'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.