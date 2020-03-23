Manisa Emniyeti'nden alkışlanacak uygulama - Son Dakika

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Manisa'da örnek bir uygulamaya imza attı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını karşıladı. Gerek 112'den gerekse ilçe kaymakamlıklarından kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, vatandaşları önce evde ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Ardından vatandaşların taleplerine göre sokağa çıkma yasağı bulunan bazı vatandaşların eczaneden ilaçları temin edilirken, bazı vatandaşların ise mutfak alışverişleri yapıldı.

Kendilerine gelen talebi değerlendiren Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçirdiği ameliyat sonrası kronik rahatsızlıklar yaşayan Ebru Ural'ı evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi. Doktorundan ilaç yazdırması ve ardından eczaneden ilaçlarını alması gereken Ural, polis ekipleri eşliğinde önce hastaneye ardından eczaneden ilaçları alınarak evine getirildi.

"Bugün onlar gelmese ilaçlarım yoktu"

Sokağa çıkma yasağından dolayı düzenli olarak alması gereken ilaçlarını doktorundan yazdıramadığını söyleyen Ural, polis ekipleri sayesinde ilaçlarına kavuşacağını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasağı olmadan önce çıkmıştım raporum olmadığı için ilaçlarımı yazdıramamıştım. Şu an ilacımı yazdırmak için sağ olsun polis arkadaşlar geldi. İlaçlarımı yazdırmak için hastaneye gideceğiz. Bugün onlar gelmese ilaçlarım yoktu. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bundan yedi yıl önce meme kanserine yakalanmıştım. Kadın hastalıkları olarak hepsi alandı. 10 ameliyat geçirdim. Kronik rahatsızlığım oldu için çıkamıyordum. Şu an ayakta durmakta bile zorluk çekiyorum" dedi. - MANİSA