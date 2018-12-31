Manisa Emniyetinde "Sıfır Atık Projesi"
48 dakika önce
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bu yıl 11 bin 860 kilogram atık kağıdı geri dönüşüme kazandırarak 237 yetişkin ağacın kesilmesine engel oldu.
Manisa
İl Emniyet Müdürlüğü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bu yıl 11 bin 860 kilogram atık kağıdı geri dönüşüme kazandırarak 237 yetişkin ağacın kesilmesine engel oldu.
İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya konulan "Sıfır Atık Projesi" kesintisiz şekilde devam ediyor.
Proje kapsamında bu yıl 11 bin 860 kilogram atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 237 yetişkin ağaç kurtarıldı.
Atık pil ve atık telsiz bataryaları TAP (Türkiye
Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) derneğine teslim edildi. Geri dönüşüme gönderilen 50 kilogram atık pil sayesinde 11 bin metreküp toprağın zehirlenmesine engel olundu.
Ayrıca 2018 yılı içerisinde 87 bin 200 kilogram metal atık da ekonomiye kazandırıldı.
"Sıfır Atık Projesi"ne 2019'da da devam edileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:37 Kaynak: AA
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