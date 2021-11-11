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Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

11.11.2021 14:22
Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Manisa'nın Gördes ve Demirci ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ve Demirci ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 42 gram esrar maddesi, ruhsatsız silah ve tüfekler ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gördes İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Demirci ilçesinde 4 şahsa ait 7 ikamet adresinde, Gördes ilçesinde 5 şahsa ait 5 ikamet adresinde olmak üzere toplam 9 şahsa ait 12 ikamet adresinde bugün sabah saat 07.30'da yapılan eş zamanlı aramalarda; 4 parça halinde 42 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu, Hisarcık, Gördes, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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