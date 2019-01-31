Son Dakika Haberleri: Manisa Emniyetinden Kızılay'a Kan Bağışı

Manisa Emniyetinden Kızılay'a Kan Bağışı

58 dakika önce

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve yeni başlayan personel Kızalay'a kan bağışında bulundu.

Manisa Emniyetinden Kızılay'a Kan Bağışı, System.String[]
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve yeni başlayan personel Kızalay'a kan bağışında bulundu.

Emniyet müdürlüğünün bahçesinde kurulan kan alma merkezine giden 153 polis kan verdi. Yeni göreve başlayan personelin dışında bazı polisler de kan bağışı yaptı.

"Emniyete yeni polis, Kızılay'a taze kan"

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, kurulan kan bağış merkezini ziyaret ederek, polislere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek kutladı.

Türk Kızılayı'nın kan bağışına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bilgiç, " Türkiye'de bir çok müdürlüğümüzde de bu tarz kan bağışı yapılıyor. Biz de ocak ayı içerisinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüze 153 yeni personelimiz geldi. 'Emniyete yeni polis Kızılay'a taze kan' adı altında bir kampanya başlatalım diye düşündük." dedi.

Bilgiç, personelin kampanyaya gösterdiği ilgiden memnun olduğunu önümüzdeki dönemde kan bağışlarının süreceğini sözlerine ekledi.

Türk Kızılayı Kan Alma Ekibi Başkanı Dr. Ayhan Öteyüzoğlu da emniyet personeline ilgisinde dolayı teşekkür ederek "Kan bağışı gayet iyi gidiyor. Türkiye Cumhuriyetimizin her yıl 2 milyon 500 bin ünite Kızılayımızın karşılaması gereken kan durumu var. Yıllık 65 bin ünite Manisa olarak topladık. Bu yılki hedefimiz 66 bin ünite." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Kızılay, Manisa, Güncel
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