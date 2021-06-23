Manisa Emniyetinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi ise tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi ise tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine geçit vermiyor. Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler Yunusemre ilçesine bağlı 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 76,84 gram bonzai, 2,89 gram esrar, toplam 129 adet sentetik ecza, 2 adet ekstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 12 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki ifadelerini ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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