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Manisa en fazla ihracat yapan 8. il - Son Dakika

Manisa en fazla ihracat yapan 8. il

10.06.2021 16:18
Manisa en fazla ihracat yapan 8. il, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle'yi makamında ağırlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 2021 yılının ilk beş aylık verilerine göre 2 milyar 122 milyon 523 bin dolar ihracat ile Manisa'nın performansı en yüksek 8. il olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle'yi makamında ağırlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 2021 yılının ilk beş aylık verilerine göre 2 milyar 122 milyon 523 bin dolar ihracat ile Manisa'nın performansı en yüksek 8. il olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gülle, Türkiye'nin dış ticaretine yön vermek, ihracat politikasını belirlemek, pazar çeşitliliğini geliştirmek ve uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Manisa'nın sanayisi ve tarımı ile Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağladığını söyleyen Vali Karadeniz, 2021 yılının ilk beş aylık verilerine göre 2 milyar 122 milyon 523 bin dolar ihracat ile Manisa'nın performansı en yüksek 8 inci il olduğunu belirtti. Manisa'dan ihracat yapılan sektörlerin başında ise elektrik-elektronik, iklimlendirme sanayi, otomotiv endüstrisi, kuru meyve ve mamulleri geldiğini belirten Vali Karadeniz, coğrafi konum, alt yapı, ulaşım ve nitelikli insan gücüyle Manisa'nın yatırımcılara önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Vali Karadeniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye de ziyareti sebebiyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan Türkiye- Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nevaf Kılıç da Manisa İl Temsilcisi İbrahim Hakkı Katıöz ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Kılıç, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 20-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine Vali Karadeniz'i davet etti.

Vali Karadeniz, ziyaret sebebiyle Genel Başkan Kılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Manisa en fazla ihracat yapan 8. il
Manisa en fazla ihracat yapan 8. il

Karadeniz, Türkiye, İhracat, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa en fazla ihracat yapan 8. il - Son Dakika Ekonomi


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