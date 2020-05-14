Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il - Son Dakika Ekonomi

Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il

7 saat önce

Türkiye'de yetişen birçok tarımsal üründe ilk sırada yer alan Manisa'nın tarımsal alan büyüklüğü olarak Türkiye'nin en büyük 10. ili olduğu açıklandı.

Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il, System.String[]

Türkiye'de yetişen birçok tarımsal üründe ilk sırada yer alan Manisa'nın tarımsal alan büyüklüğü olarak Türkiye'nin en büyük 10. ili olduğu açıklandı. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Türkiye genelinde tarım alanlarının yüzde 0,4 azalma gösterirken Manisa'daki tarım alanlarının yüzde 0,1 arttığını dile getirdi.


Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2019 yılı geçici verilerine göre ülkede tarım alanı istatistiklerini açıkladı.


En fazla tahıl alanı


Akyol, "TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2018 yılında ülkemizdeki toplam tarım alanı 231 milyon 799 bin 859 dekar iken 2019 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 230 milyon 949 bin 238 dekar olmuştur. 2019 yılı geçici verilerine göre ülkemizdeki tarım alanlarının yüzde 66,6'sını yani 153 milyon 873 bin 226 dekarını tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 15,3'ünü yani 35 milyon 250 bin 703 dekarını meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı, yüzde 14,7'sini yani 33 milyon 873 bin 817 dekarının nadas alanı, yüzde 3,4'ünü yani 7 milyon 899 bin 63 dekarını sebze bahçeleri alanı ve binde 0,2'sini 52 bin 429 dekarını süs bitkileri alanı oluşturmaktadır." dedi.


Tarım alanı büyüklüğünde il sınırlarının genişliği de önemli


2019 yılı geçici verilerine göre Türkiye'deki toplam tarım alanı miktarının en yüksek olan 5 ilin sırasıyla 18 milyon 763 bin 439 dekarla Konya, 11 milyon 545 bin 981 dekarla Ankara, 10 milyon 729 bin 252 dekarla Şanlıurfa, 7 milyon 910 bin 473 dekarla Sivas ve 6 milyon 151 bin 62 dekarla Yozgat olduğunu açıklayan Akyol, "Toplam tarım alanı miktarı en düşük olan 5 il ise sırasıyla 117 bin 942 dekarla Yalova, 298 bin 583 dekarla Artvin, 317 bin 719 dekarla Bingöl, 374 bin 254 dekarla Karabük ve 387 bin 135 dekarla Bartın olmuştur." bilgilerini verdi.


Ege Bölgesinde 2018 yılında 27 milyon 582 bin 645 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2019 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artış göstererek 27 milyon 599 bin 812 dekar olduğunu kaydeden Akyol, "Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam tarım alanı en büyük olan il 4 milyon 931 bin 966 dekar ile Manisa olurken, toplam tarım alanı en küçük olan il 2 milyon 185 bin 217 dekar ile Uşak ilidir. Ege Bölgesinde en fazla tarım alanına sahip iller Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, İzmir, Kütahya, Muğla ve Uşak olarak sıralanmıştır." dedi.


Manisa'da 2018 yılında 4 milyon 929 bin 437 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2019 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artış göstererek 4 milyon 931 bin 966 dekar olduğuna dikkat çeken Akyol şu bilgileri verdi: "Manisa ili bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye'de 10., Ege Bölgesi illeri arasında 1. il konumundadır. 2019 yılı geçici verilerine göre Manisa'daki tarım alanlarının yüzde 46,8'ini yani 2 milyon 307 bin 57 dekarla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 44,1'ini yani 2 milyon 175 bin 58 dekarını meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı, yüzde 6,6'sını yani 326 bin 57 dekarını sebze bahçeleri alanı, yüzde 2,5'ini yani 122 bin 869 dekarını nadas alanı ve binde 0,2'sini yani 925 dekarını süs bitkileri alanı oluşturmaktadır." - MANİSA

Türkiye, Manisa, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:54 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 18:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]