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Manisa-eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı

6 saat önce

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2)GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ceylan O.

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2)

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ceylan O.'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının cenazesi memleketi olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü. Ceylan O. için, bugün öğlen Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ceylan O.'nun yakınları katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Ceylan O.'nun bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, götürüldüğü Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa-eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı

Gaziemir, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
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