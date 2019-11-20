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Manisa eşi tarafından öldürülen nevin toprağa verildi

6 saat önce

Eşi tarafından öldürülen Nevin toprağa verildiManisa'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı eşi Alpaslan N. (36) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Nevin N. (31), toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen Nevin toprağa verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı eşi Alpaslan N. (36) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Nevin N. (31), toprağa verildi. Katil zanlısı Alpaslan N. ise, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Reşatbey Mahallesi 190 Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Nevin N., 6 ay önce Alpaslan N. ile evlendi. Çift arasında, çıkan tartışma kanlı son buldu. Kavga sırasında Alpaslan N., av tüfeği ile eşi Nevin N.'ye ateş etti. Nevin N., başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Alpaslan N. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nevin N.'nin öldüğü belirledi. Nevin N'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Nevin N'nin cesedi, yakınlarına teslim edildi. Nevin N.'nin cenazesi, bugün Seyitahmet Camii'ne getirildi. İkindide kılınan namaz sonrası, Nevin N., Akhisar Yeni Mezarlığı'na toprağa verildi. Cenaze törenine, Nevin N.'nin ağabeyi Ahmet Akgül ve mahalle sakinleri katıldı. Katil zanlısı koca Alpaslan N. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını söyleyen ancak detay vermediği belirtilen Alpaslan N., bugün adliyeye sevk edildi.

Manisa eşi tarafından öldürülen nevin toprağa verildi

Akhisar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
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