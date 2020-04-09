MANİSA Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı - Son Dakika

MANİSA Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı

12 dakika önce

Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdıKORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar, kimi zaman ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşılarken, kimi zaman ise apartman görevlilerinden talep ediyor.

Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar, kimi zaman ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşılarken, kimi zaman ise apartman görevlilerinden talep ediyor. Dışarı çıkışların azalmasıyla kapıcıların da iş yükü arttı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması için 'evde kal' çağrıları yapıldı. Yapılan çağrılar büyük ölçüde yankı buldu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Evlerinde kalmayı tercih edenler, ihtiyaçların daha çok internet üzerinden sipariş vererek ya da kapıcılarına siparişlerini yazdırarak karşılamaya çalışıyor.

Koronavirüs salgını öncesinde, sitelerde ya da apartmanlarda kazan dairesi, bahçe işleri, teknik arızalar gibi işlere bakan ve belli servis saatlerinde alışverişe çıkan kapıcıların iş yükü daha da arttı. Evlerinden çıkamayanların her türlü işini görmeye başlayan kapıcılar, yoğun şekilde mesai harcıyor. Saat 08: 00'da mesaiye başlayan kapıcılar, önce akşamdan siparişlerini aldıkları apartman sakinlerinin fırından ekmeklerini alıyor. Ardından gazete ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini marketlerden temin eden kapıcılar, tek tek daireleri dolaşarak, dağıtıyor. Normalde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez market alışverişi yapan kapıcılar, koronavirüs salgınından sonra servis saatlerini arttırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 216 daireli bir sitede 3 yıldır kapıcı olarak görev yapan Ramazan Doğruyol (30), koronavirüs salgının ortaya çıkmasından sonra işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan site sakinlerini gerek market, gerek fatura, gerekse de kargo gibi ihtiyaçlarını da karşıladığını belirtip, "Telefonla site sakinlerinin siparişlerini alıyorum. Ardından öncelik sırasına koyup, yerine getirmeye çalışıyorum. Kısa mesafelere yürüyerek, uzun mesafelere ise bisikletle gidip, site sakinlerinin ihtiyaçlarını yerine getirmek için gün boyu hizmet veriyorum. Salgın nedeniyle hizmet verirken, maske ve eldiven takıp, mümkün olduğunda sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum" dedi.

'BU HİZMETİ YAPMAKTAN MUTLUYUM'

Yalnızca 65 yaş üstünün değil evde kalan herkesin ihtiyacına koştuğunu anlatan Doğruyol şöyle devam etti:

"Aslında salgından önce ben daha çok sitedeki bahçe işleri ve apartmandaki teknik arıza ve sorunlarla ilgileniyordum. Ancak virüs salgını sonrası bu işleri askıya alıp, daha çok evden çıkamayan site sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başladım. Şu an kimse zorunlu olmadıkça evden çıkmıyor. Ben de onların her türlü ihtiyaçlarını gidermek için elimden geleni yapıyorum. Bu hizmeti yapmaktan mutluyum ancak önemli olan sağlık. Keşke bu salgın olmasaydı" diye konuştu.

'TELEFONLA SİPARİŞLERİMİZİ VERİYORUZ'

Apartman sakinlerinden evli ve bir çocuk annesi ev kadını Elif Keskin (21), "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmıyorum. Sağlık Bakanlığımızın evde kal çağrılarına uyuyorum. Bu kapsamda da zorunlu temel ihtiyaçlarımız oluyor. Bunları da apartmanımızda görevli arkadaşımız karşılıyor. Telefonla kendisine siparişlerimizi veriyoruz bize getiriyor. Umuyoruz ki bu durum bir an önce biter ve normale döneriz? şeklinde konuştu.

MANİSA Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı

Koronavirüs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:08 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi         
08:55
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı         
08:35
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi         
08:33
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi         
08:20
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek         
08:09
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız         
07:55
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak         
07:52
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz         
07:48
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler         
07:34
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı         
04:54
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı         
00:40
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı         
00:35
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı         
00:17
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti         
00:01
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 09:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MANİSA Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]