MANİSA Evin ayakkabılığına saklanan zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika

MANİSA Evin ayakkabılığına saklanan zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Evin ayakkabılığına saklanan zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin ayakkabılığına saklanan yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya saldı.

Evin ayakkabılığına saklanan zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin ayakkabılığına saklanan yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya saldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Ergenekon Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana geldi. Meltem İlkgün'e ait müstakil bir evin ayakkabılığına giren yaklaşık 50 santimetrelik yılanı fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, yılanı saklandığı yerden çıkarttı. İtfaiye ekipleri daha sonra yılanı kırsal bir bölgeye götürerek doğaya saldı. Yılanın 'bodur engerek' cinsi zehirli bir yılan olduğu öğrenildi.

Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Evin ayakkabılığına saklanan zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika
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