Son Dakika Haberleri: Manisa-evinde öldürülen gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş
Son Dakika Güncel Haber

Manisa-evinde öldürülen gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş

43 dakika önce

Evinde öldürülen Gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş (2)TOPRAĞA VERİLDİManisa'da evinin mutfağında başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gamze Kurt için cenaze töreni yapıldı.

Evinde öldürülen Gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'da evinin mutfağında başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gamze Kurt için cenaze töreni yapıldı. Kurt'un naaşı, Kalemli Mahallesi Camii'ne getirildi. Törende baba Murat Kurt ve anne Sibel Kurt'un yanı sıra yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Murat Kurt ve anne Sibel Kurt, gelinlik konulan tabutun başında sinir krizi geçirdi. Anne ve babanın birbirine destek olup ayakta durmaya çalıştığı görüldü. Öğlende kılınan namaz sonrası Gamze Kurt, Kalemli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa-evinde öldürülen gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş

Gamze Kurt, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı
Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden 'şaka' gibi savunma Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde "Maymuncuk" geçen yanıt Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 16:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa-evinde öldürülen gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]