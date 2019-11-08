Son Dakika Haberleri: Manisa evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı
Son Dakika Güncel Manisa evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı

Manisa evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı

6 saat önce

Evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilogram kubar esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilogram kubar esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 62 yaşındaki İ.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine İ.G.'nin Torunlu Mahallesi'ndeki evine, bu sabah operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta'nın da katılımıyla evde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.G., gözaltına alındı.

Manisa evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı

Salihli, Manisa, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:56 Kaynak: DHA
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