MANİSA Festivalde saçılacak 7 ton mesir macunu hazırlanıyor - Son Dakika

Festivalde saçılacak 7 ton mesir macunu hazırlanıyor

MANİSA'da 480'incisi düzenlenecek mesir macunu festivalinin hazırlıkları sürerken kadınlar, Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak 7 ton mesir macununu hazırlamak için mesai yapıyor.

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan mesir macununun tanıtıldığı Manisa Mesir Macunu Festivali, 14-19 Nisan arasında yapılacak. Manisalı 15 kadın, Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak 7 ton mesir macunu hazırlıyor. Manisa'yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Şehzadeler ilçesindeki atölyede hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor.

BAZI PROGRAMLAR İPTAL

Dernek Başkanı Ufuk Tanık, festivalin nisan ayında düzenleneceğini belirterek, "Hepimizin bildiği üzere dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerden sonra programımızın şekli değişti. ' Koronavirüs ' nedeniyle festivalimizin uluslararası boyutunu bu sene iptal ettik. Aynı zamanda İdlib operasyonunda şehit haberlerimiz geldi. Bu kapsamda halk konserlerimizi ve eğlence programlarımızı durdurduk. 21 Mart 'ta temsili karma törenini kutlayacağız. 19 Nisan günü de saçım törenini gerçekleştireceğiz. Mesir Festivali Manisa için çok güzel bir tanıtım oluyor. Mesir macunu sarım, hazırlık işlemlerimiz tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

7 YILDIR MESİR MACUNU YAPIYOR

Saçım gününe kadar günde 8 saatlik çalışmayla 7 ton mesiri üreteceklerini ifade eden kadınlar da çalışmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. 7 yıldır mesir macunu yapan evli ve 2 çocuk annesi Selda Kayan (42), şeker ve suyu kaynattıktan sonra macunu 1 gün dinlendirdiklerini, ardından macunun 41 çeşit baharatla buluştuğunu anlattı. Kayan, "Mesir macunları tek tek kesilip ardından paketlenmesi için bizim önümüze geliyor. Şifalı mesir macunlarını 6 renkteki kağıtlarla sarıyoruz. Ardından çuvallarımıza doldurup saçıma hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

MESİR MACUNUNUN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim 'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman 'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camii Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi , bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camii'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan bu yana on binlerce insan Sultan Camii etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.

MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.

41 ÇEŞİT BAHARAT VAR

Mesir macununun içerisinde şu baharatlar yer alıyor: Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çöre otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu ve günbalı.