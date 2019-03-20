Son Dakika Haberleri: Manisa Fetö'nün Manisa'daki Askeri Yapılanması Davasında 5'inci Duruşma

Manisa Fetö'nün Manisa'daki Askeri Yapılanması Davasında 5'inci Duruşma

11 dakika önce

Fetö'nün Manisa'daki askeri yapılanması davasında 5'inci duruşma (2)DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEKMANİSA'da, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, 6'sı tutuklu 9 eski askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 5'inci duruşmasına ikinci oturumla devam edildi.

Fetö'nün Manisa'daki askeri yapılanması davasında 5'inci duruşma (2)

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

MANİSA'da, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, 6'sı tutuklu 9 eski askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 5'inci duruşmasına ikinci oturumla devam edildi.

Verilen 10 dakika aranın ardından duruşmaya avukatların dinlenilmesiyle devam edildi. 8 avukatın daha dinlenildiği duruşmada mahkemeye heyeti sanıklara son olarak esasa ilişkin savunmaları konusunda söz hakkı verdi. İlk olarak Üsteğmen Yunus Bayat sözlü olarak savunma yaptı. Bayat yaptığı savunmasında "Kışla güvenliği için tedbir aldık, başka da hiç bir şey yapmadık." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Üsteğmen Bayat'ın savunmasının ardından duruşmaya yarın sabah devam edilmesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Manisa, Güncel
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