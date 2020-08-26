Manisa FK, 1. etap çalışmalarını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bugün yaptığı çift antrenman ile tamamladı. Manisa FK, 2. etap kamp çalışması için 27 Ağustos Perşembe Günü Afyonkarahisar'a hareket edecek.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında Manisa FK, salonda kuvvet çalışması yaptı. Manisa Futbol Kulübünün akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve taktik çalışması ile tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. etap kamp çalışmalarını Halil Onultmak Tesisleri'nde tamamlayan takım, 2. etap kamp çalışmaları için yarın Afyonkarahisar'a hareket edecek. - MANİSA