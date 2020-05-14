Manisa FK 5 Haziran'a erteledi

FUTBOL Federasyonu'nun koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta ara verilen alt liglerin yeniden başlangıç tarihini daha önce açıklanan 12 Haziran'dan 18 Temmuz'a çekmesi TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Manisa Futbol Kulübü'nde antrenmanları durdurdu.

Halil Onultmak Tesisleri'nde geçen hafta bir araya gelip sosyal mesafe kurallarıyla 6'şar kişilik antrenmanlar yapan siyah-beyazlılar, TFF'nin son dakika kararıyla takıma 5 Haziran'a kadar tekrar izin verdi. Manisa FK yönetimi ligin yeniden başlangıç tarihine kadar gelişmeleri de takip edecek. Manisa ekibi ligler 19 Mart'ta durmadan önce şampiyonluk iddiasını sürdürdüğü grubunda Play-Off oynamayı da erken garantilemişti.