Manisa FK Akademi'den anlamlı ziyaret
18.03.2021 13:37
MANİSA Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Manisa Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.
MANİSA Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Manisa Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Manisalı genç sporcular, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Manisa FK Futbol Okulları Koordinatörü Mehmet Al ve antrenörler eşliğinde Manisa Garnizon Şehitliği'nde şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlerimizin kabri başında dua eden genç futbolcular, vatan savunmasında şehit düşen Mehmetçiklerimize şükran ve minnetlerini sundu.
Son Dakika Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor