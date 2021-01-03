Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor - Son Dakika

Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor

03.01.2021 13:53
Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor, System.String[]

Manisa Futbol Kulübünün Akademisi yeni yetenekleri Türk futboluna kazandıramaya devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübünün Akademisi yeni yetenekleri Türk futboluna kazandıramaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Manisa FK Akademi'den A Takıma çıkan Yiğit Kerem'in ardından bu sezon da Samet Karabatak, Oğuz Cengiz ve Mert Denizli A Takıma yükseldi. Genç oyunculardan Mert Denizli, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında görev alarak ilk kez Siyah-beyazlı formayı giymenin de heyecanını yaşadı. Oğuz Cengiz ve Samet Karabatak ise A Takımı ile birlikte çalışarak yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Bayraktar: "A Takıma oyuncu çıkarmak bizi mutlu ediyor"

Manisa FK Akademi Koordinatörü Levent Bayraktar, altyapıdan oyuncuların A Takıma yükselmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Manisa Futbol Kulübünün geleceğini inşa etmekle ilgili çok ciddi ve ağır sorumluluk taşıyoruz. Yeteneği bulma, yaş gruplarına uygun antrenman metotlarıyla, bilimden yararlanarak sporcularımızı profesyonel hayata hazırlıyoruz. Kurtuluşumuz altyapılarda, kendi öz değerlerimizde, çocuklarımızda. Modern futbolun gereği sahada çabuk ve hızlı düşünebilen ve yüksek tempoda doğru futbol oynayan teknik, taktik, fiziksel ve mental olarak gelişmiş oyuncularımızı Profesyonel A takımımıza kazandırmak hedefindeyiz. Kurduğumuz organizasyon ve uygulanan çalışmalar sonucunda Akademi takımlarımızdan A takıma çıkan ve profesyonel takımlarda kiralık oynayan, A takımımız içerisinde yer alan oyuncularımızın olması bizleri mutlu ediyor." dedi. - MANİSA

Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor
Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor
Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor
Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor
Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor

Türkiye Kupası, Denizli, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor - Son Dakika Spor


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