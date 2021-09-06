Manisa FK Akademi seçmelerine yoğun ilgi

Manisa Futbol Kulübü Akademisinin altyapı seçmeleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çevre illerden de birçok sporcunun katıldığı seçmelerde yetenekli oyuncular Manisa FK Akademi bünyesine dahil edildi.

Yetiştirdiği sporcuları Manisa FK A takımına ve Türk futboluna kazandıran Manisa FK Akademisi, altyapı seçmelerini gerçekleştirdi. Hafta sonu Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören seçmelerde 2007-2008, 2009-2010 ve 2011-2012 doğumlu sporcuların ter döktü. İzmir, Balıkesir, Aydın, Denizli, Uşak ve Çanakkale gibi illerden çok sayıda sporcunun yer aldığı seçmeler sonunda yetenekli oyuncular Manisa FK Akademi bünyesine dahil edildi.

Seçmelere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyet dile getiren Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, "Manisa Futbol Kulübü olarak altyapıya, genç sporcuya çok önem veriyoruz. Bu yıl yaptığımız seçmelerde de bunun etkisini çok net gördük. İzmir, Balıkesir, Aydın, Denizli, Uşak ve Çanakkale şehirlerden birçok oyuncu Akademimize girebilmek için buraya geldi. Seçmelerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Akademimiz bünyesine dahil olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA