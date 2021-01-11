Manisa FK altyapı antrenörlerinden Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi
11.01.2021 15:55
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK'nin 16 yaş altı takımı antrenörü Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK'nin 16 yaş altı takımı antrenörü Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi.
İzmir'de evinde rahatsızlandıktan sonra 42 yaşında vefat eden Yenal Dinçakman'ın cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.
Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra 2013-2014 yıllarında Altay altyapısında antrenörlüğe başlayan Dinçakman, 2020-2021 sezonu başında Manisa FK'de 16 yaş altı takımının sorumluluğuna getirilmişti.
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