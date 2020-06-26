Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: "TFF'nin aldığı karara saygılıyız" - Son Dakika

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: "TFF'nin aldığı karara saygılıyız"

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Altan, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, alınan karara saygılı olduklarını belirtti.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Altan, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, alınan karara saygılı olduklarını belirtti.


Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Bu sürecin buraya kadar gelmemesi lazımdı. 18 Temmuz bütün takımlar için sıkıntılı bir tarih. Ama en adaletli yol oynamak. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ve 1. Lig'e çıkacağız. Biz takım olarak 2. sıradayız, play-offları zaten garantilemiştik. Bizi çok bağlayan bir durum yok. Bazı başkanlarımız oynanmaması için talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara saygılıyız. Maçların oynanması herkese hayırlı olur umarım. Biz hazırız. Sürecin sonu umarım bizim için iyi olur. Gelecek sezon planlaması için dezavantajlı olunacak ama yapacak pek bir şey yok. Ben mevcut ligin oynanmasını adaletli buluyorum. Bazı kulüplerin büyük sıkıntıları var. Bu olay bu tarihe kadar gelmemeliydi. Kulüpler Birliği'nin de hataları olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: 'TFF'nin aldığı karara saygılıyız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:04:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: "TFF'nin aldığı karara saygılıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]