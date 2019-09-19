Son Dakika Haberleri: Manisa FK, Bayern Münih'in altyapısını inceliyor
Son Dakika Spor Haber

Manisa FK, Bayern Münih'in altyapısını inceliyor

1 saat önce

Güçlü bir altyapı oluşturmak adına ciddi adımlar atan Manisa Futbol Kulübü, Bayern Münih Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotları hakkında bilgiler aldı.

Manisa FK, Bayern Münih'in altyapısını inceliyor, System.String[]

Güçlü bir altyapı oluşturmak adına ciddi adımlar atan Manisa Futbol Kulübü, Bayern Münih Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotları hakkında bilgiler aldı.


Manisa FK Altyapı Atletik Performans Antrenörü Raif Albay, Bayern München Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotlarını yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, "Avrupa da ekol olmuş kulüplerdeki yeni gelişmeleri takip ederek, sporcularımızın gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Altyapıda çok ciddi çalışmalarımız var. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Bayern Münih, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Soma'daki maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti
Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları İtalyanların tepki gösterdiği Nzonzi, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:30:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa FK, Bayern Münih'in altyapısını inceliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]