Manisa FK çıkış arıyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönüp hem galibiyet hasretini 4 maça çıkaran, hem de liderliği Yılport Samsunspor'a kaptıran Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Hacettepe ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönüp hem galibiyet hasretini 4 maça çıkaran, hem de liderliği Yılport Samsunspor'a kaptıran Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Hacettepe ile karşılaşacak.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör İsmail Ertekin, taraftarların desteği ile kötü gidişe son vereceklerini söyledi.
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