Son Dakika Haberleri: Manisa FK'da altyapı atılımı sürüyor
Son Dakika Spor Manisa FK'da altyapı atılımı sürüyor - Son Dakika Spor

Manisa FK'da altyapı atılımı sürüyor

7 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şimdiden açık ara şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, altyapı yapılanmasını da sürdürüyor.

Manisa FK'da altyapı atılımı sürüyor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şimdiden açık ara şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, altyapı yapılanmasını da sürdürüyor. Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olmayı hedef olarak belirleyen siyah-beyazlılar, Manisalı eski futbolculardan Mehmet Al'ı futbol okulları direktörlüğü ve altyapı scout ekibi sorumluluğuna getirdi. Al için düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı ve CEO Levent Devrim de katıldı. Törende aynı zamanda Mehmet Al'ın sahibi olduğu Ege Spor Kulübü'yle de işbirliği sözleşmesi imzalandı. Turgutlu'da 3 yıl önce 15 dönüm arazi üzerinde kurulan Ege Spor Kulübü'nün bünyesinde 250 genç futbolcu bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Al, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile büyüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa FK'da altyapı atılımı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]