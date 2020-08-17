Manisa FK'da Devrim gitti
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan'dan sonra CEO Levent Devrim'le de yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:30
Kaynak: DHA
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