Manisa FK'da Devrim gitti

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan'dan sonra CEO Levent Devrim'le de yollar ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük de yaptığı kulüpte 2 yıldan uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Devrim'in yerine Aytemiz Alanyaspor Sportif Menajeri Taner Savut'la anlaşıldığı iddia edildi.