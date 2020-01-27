Manisa FK'da Ertekin dönemi bitti - Son Dakika
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Manisa FK'da Ertekin dönemi bitti

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'la 0-0 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim, teknik direktör İsmail Ertekin'le yolları ayırdı.

Manisa FK'da Ertekin dönemi bitti, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'la 0-0 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim, teknik direktör İsmail Ertekin'le yolları ayırdı. Dış sahada oynadığı son 4 müsabakadan 1'er puanla ayrılan siyah-beyazlılar, liderliği iki hafta önce averajla kaptırdığı Yılport Samsunspor'un 2 puan gerisine düştü.

Kulüpten, "Teknik direktörümüz İsmail Ertekin'le yollarımız karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. Manisa ekibi, Ertekin'le çıktığı 20 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 47 puan topladı. Yeni teknik direktörün hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:54 Kaynak: DHA
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