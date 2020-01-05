Manisa FK'da Ertekin takımdan memnun - Son Dakika
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Manisa FK'da Ertekin takımdan memnun

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmail Ertekin kamp sürecini değerlendirdi.

Manisa FK'da Ertekin takımdan memnun, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmail Ertekin kamp sürecini değerlendirdi.

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda takımın performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Geldiğimiz günden bu yana hem hava şartları, hem de saha şartları çok iyiydi. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Oyuncularımız da gerçekten 10 günlük bölümde müthiş bir çalışma örneği gösterdiler. İlk yarının sonlarına doğru kaybettiğimiz enerjiyi futbolcularımıza tekrar yüklediğimizi düşünüyorum. İkinci yarının başlamasıyla birlikte bu enerjiyi sahaya yansıtacağız. Genel anlamda ağır idmanlar yaptık ve üstüne de iki tane hazırlık maçı oynadık. Performans olarak bakıldığında oldukça iyi durumdayız. Bizim şu anda en büyük handikabımız ise sarı kart sınırında olan futbolcularımızın sayısının çok olması. Ek takviye oyuncu alabilirsek, tahmin ediyorum ki ikinci yarıda çok daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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