Manisa FK'da gözler kupa maçına çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa FK'da gözler kupa maçına çevrildi - Son Dakika

Manisa FK'da gözler kupa maçına çevrildi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Perşembe günü saat 13.00'de İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Manisa FK'da gözler kupa maçına çevrildi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Perşembe günü saat 13.00'de İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 42 puanla zirvede kapatan Manisa Futbol Kulübü'nde gözler 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda Süper Lig Ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçına çevrilirken, hazırlıklar teknik direktör İsmail Ertekin yönetiminde gerçekleşen antrenmanla başladı. Manisa Futbol Kulübü'nün ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, 5'e 2 ve kaleli oyunla sona erdi.

Kayseri'de oynanan mücadele İM Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona ermişti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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