Manisa FK'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika Spor

Manisa FK'da gözler kupaya çevrildi

6 saat önce

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına odaklandı.

Manisa FK'da gözler kupaya çevrildi, System.String[]

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına odaklandı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 42 puanla zirvede tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde gözler yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçına çevrildi. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah beyazlılar, yarın ki maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılıp son 16 takım arasına kalmak istiyor. Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Ertekin: "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"


Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'la yarın oynayacakları rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İlk maçı 3-2 kaybetmiştik. Yarınki maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak, adımızı son 16 takım arasına yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.


Manisa Futbol Kulübü'nün yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Cemal Alpay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi. - MANİSA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayserispor'da bir ayrılık daha
F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi

Son Dakika Haberleri
22:18 Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
22:16 Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
22:13 Halkbank 1-3 Zenit Kazan - Son Dakika Spor
22:12 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da Beşiktaşlılar ile buluştu Açıklaması - Son Dakika Spor
22:11 Sporun Enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika Spor
21:55 F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak - Son Dakika Spor
20:08 Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa FK'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]