Manisa FK'da hedef 3 puan

Ziraat Türkiye Kupasından elenen Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında pazar günü evinde Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupasından elenen Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında pazar günü evinde Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek. Ligde 31 puanla liderliğini sürdüren Manisa FK, mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, sahasında Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Ligde 31 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon maçını da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Maçın hakemi Mustafa İlker Coşkun Manisa Futbol Kulübü ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun'un yardımcılıklarını Özgür Fatih Kalaycı ve Vedat Hoşnam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder. Hazırlıklar devam ediyor Manisa Futbol Kulübü Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında sahasında ağırlayacağı Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına başladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kupa maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

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