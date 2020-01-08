Manisa FK'da hedef ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Devre arasını iyi değerlendirdik. Hafta sonu Zonguldak'ta 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 42 puanla lider kapatan ve ikinci yarının ilk haftasında Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşılayacak olan Manisa Futbol Kulübünde hazırlıklar 3 puan parolasıyla devam ederken, teknik direktör İsmail Ertekin yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ı deplasmanda mağlup edip yolumuza devam edeceğiz" dedi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Ertekin, "Devre arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bunu Zonguldak Kömürspor ile oynayacağımız maçta inşallah taçlandıracağız. Hazırlıklarımız galibiyet parolasıyla tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu Zonguldak'ta 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah böyle olacaktır" diye konuştu.



Yeni transferlerinde takıma en iyi katkıyı sağlayacağına inandığını sözlerine ekleyen Ertekin, "Takıma yeni gelen arkadaşlarımız en iyi katkıyı sağlayacaklardır. İlk maç itibarıyla da katkılarını hep beraber göreceğiz. Ben takımımızın daha da güçlendiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA