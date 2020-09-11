Manisa FK'da kamp bitti

MİSLİ.com 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda hedefini geçen yıl kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampını tamamladı.
Kampın ardından izne çıkan siyah-beyazlı ekip, pazar günü toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Manisa FK, ligde ilk maçını 20 Eylül'de deplasmanda Çorum FK'yla oynayacak.Bu arada Siyah-beyazlı yönetim, transferde Adana Demirspor'dan ayrılan Erkan Zengin'le ilgilenildiği iddialarını yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:41 - Kaynak: DHA
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