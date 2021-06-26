Manisa FK'da kamp programı netleşti
26.06.2021 11:26
YENİ sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde kamp programı netleşti.
YENİ sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde kamp programı netleşti. Hazırlıklar için 28 Haziran Pazartesi günü Manisa'da toplanacak olan Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1'inci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında 2'nci etap kamp çalışmalarını da Afyonkarahisar'da sürdürecek. Manisa Futbol Kulübü, 7 Ağustos'ta Manisa'da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Ege ekibinin kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra duyurulacak.
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