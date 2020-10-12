Manisa FK'da keyifler yerinde
12.10.2020 12:12
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 hafta sonunda 4'te 4 yaparak yoluna doludizgin devam eden Manisa FK, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına başladı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 hafta sonunda 4'te 4 yaparak yoluna doludizgin devam eden Manisa FK, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım taktik çalışması yaptı. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa FK ligin ilk 4 haftasına 4 galibiyet alarak liderliğini sürdürürken 18 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. - MANİSA
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