Manisa FK'da keyifler yerinde

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım taktik çalışması yaptı. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 hafta sonunda 4'te 4 yaparak yoluna doludizgin devam eden Manisa FK, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına başladı.

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