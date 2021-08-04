Manisa FK'da kombine bilet fiyatları belli oldu

Manisa FK'nın 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: "Batı kapalı tribün (E, F, G, H): 375 TL, Batı Kapalı Tribün (C, D, I, J) 275 TL, Batı Kapalı Tribün (A, B, K, L) 225 TL, Maraton Tribün 175 TL." - MANİSA

Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu.

Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti