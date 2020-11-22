Manisa FK'da kupa mesaisi

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ve aerobik parkur çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 10 puan önünde lider durumda bulunan Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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