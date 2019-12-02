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Manisa FK'da müthiş seri bitti

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda GMG Kırklarelispor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde 8 maçlık müthiş seri sona erdi.

Manisa FK'da müthiş seri bitti, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda GMG Kırklarelispor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde 8 maçlık müthiş seri sona erdi.

Bu sezon 15 maçta 2'nci beraberliğini elde eden lider siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'la arasındaki puan farkı da 4'e düştü. Profesyonel liglerin en golcü takımı olan Manisa FK, ilk kez bir müsabakayı da gol atamadan tamamladı.Teknik direktör İsmail Ertekin, zaman zaman puan kayıplarının olabileceğini belirterek, "Devrenin bitimine 2 hafta kaldı. Bu süreçte 6 puan hedefliyoruz. Biz çizgimizi bozmayacağız. Sahada ne gerekiyorsa futbol adına gerçekleştireceğiz. Kırklarelispor karşılaşması geride kaldı. Bu hafta İnegölspor'u konuk edeceğiz ve bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.


Kırklarelispor, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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