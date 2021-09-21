Manisa FK'da Orgill sustu

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü'nün golcüsü Dever Orgill sessizliğe büründü.

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü'nün golcüsü Dever Orgill sessizliğe büründü. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'dan transfer edilen Jamaikalı, ilk maçında şov yaptı. Manisa FK'nın 1'inci hafta deplasmanda 4-3 kazandığı İstanbulspor müsabakasında ağlara 3 gol birden bırakan deneyimli forvet, ardından 4 maçta ağları havalandıramadı. Son Bandırmaspor karşılaşmasında da sakatlığından dolayı forma giyemeyen Orgill'in bu hafta deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.



Spor, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Manisa FK'da Orgill sustu - Son Dakika Spor

Son Dakika

Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı

Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti

ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık

Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi

Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı

Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı