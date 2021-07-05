Manisa FK'da sağlık kontrolü yapıldı

YENİ sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde oyuncular gruplar halinde testlere tabi tutuldu. Sağlık kontrolünde takıma kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye muayenesi uygulandı. Futbolculara daha sonra eko, efor, gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı. Antrenmanlarını geçen haftadan bu yana yeni transferlerinin de katılımıyla tesislerinde sürdüren

Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1'inci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 2'nci etap kamp çalışmalarını da Afyonkarahisar'da sürdürecek. Manisa ekibi, 7 Ağustos'ta Manisa'da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına tekrar başlayacak.