Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor

Manisa FK ligde oynadığı 25 maçın 20'sinden galibiyetle 5'inden de beraberlikle ayrılarak 65 puanla açık ara liderliğini devam ettiriyor. Lig ikincisiyle arasında 18 puan fark bulunan Manisa FK, emin adımlarla TFF 1. Lig'e doğru giderken puan kaybı yaşamadan Sancaktepe mücadelesinden de 3 puanla ayrılmak istiyor. - MANİSA

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