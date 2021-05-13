Manisa FK'da Savut'un yerine İşyapan geldi

TFF 1'inci Lig'e 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak yükselip Türkiye'de 29 yıl sonra bir ilki başaran Manisa Futbol Kulübü, Taner Savut'la yolların ayrıldığı sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan'ı getirdi. Futbolu 2012 yılında amatör ligdeyken transfer olduğu Manisa ekibinde bıraktıktan sonra kulüpte çeşitli görevler üstlenen 41 yaşındaki İşyapan, Başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Mevlüt Aktan, "Serkan İşyapan kulübün içerisinde yıllardır görev alan bir isim. Sportif direktörlük görevinde de başarılı olacağına inanıyorum. Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.