Manisa FK'da tek hedef galibiyet

Manisa Futbol Kulübü ile Hacettepespor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Tarık Güldal yönetecek. Mücadelede Güldal'ın yardımcılıklarını Caner Eroğlu ve Bekir Özçelik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Okur. - MANİSA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok