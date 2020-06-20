Manisa FK'da tempo arttı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde Play-Off mücadelesi veren 2'nci sıradaki Manisa Futbol Kulübü'nde tempo arttı. Koronavirüs salgını arasının ardından temmuz ayında sahalara dönmeye hazırlanan siyah-beyazlılar günde çift idman gerçekleştirirken, teknik direktör Cihat Arslan futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi. Futbola dönecekleri günü özlemle beklediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezon sonunda bir üst lige çıkmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız yoğun" ifadelerini kullandı. Ege ekibi kalan 6 haftada Afjet Afyonspor, Çorum FK, Amid Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek.

LİSANSI YENİLEDİ