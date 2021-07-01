Manisa FK'da vedalar sürüyor

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, yaptığı transferler sonrası geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan kadrosundan isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezonki kadrodan Mikail Koçak ve Batuhan Tur'la da yollarını ayırdıkları açıkladı. Yeni sezon öncesi antrenmanlara Halil Onumtmak Tesisleri'nde başlayan Manisa FK, 7-19 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da birinci etap kampını yapacak.