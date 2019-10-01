Son Dakika Haberleri: Manisa fk'da volkan 6 ay yok
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Manisa fk'da volkan 6 ay yok

37 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak zirveyi kimseye kaptırmayan lider Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Manisa fk'da volkan 6 ay yok, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak zirveyi kimseye kaptırmayan lider Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Volkan, büyük oranda sezonu kapatacak. İç sahada 2-0 galibiyetle sonuçlanan Sarıyer maçının 60. dakikasında sakatlanan gurbetçi orta saha oyuncusu, Giresunspor'dan 2 yıllığına transfer edilmişti. Diğer taraftan, ligde cumartesi günü takipçisi Yılport Samsunspor'a konuk olacak Manisa temsilcisinde teknik direktör İsmail Ertekin, kendileri gibi namağlup rakiplerine ilk yenilgiyi tattırmak istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Okumak, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
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